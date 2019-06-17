شؤون فلسطينية

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يكرم الدكتور عياش

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يكرم الدكتور عياش
رام الله - دنيا الوطن
كرم التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش، وذلك في احتفال مميز، حضره حشد من المدعويين من  اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات فى أوروبا، وذلك العاصمة الرومانية بوخارست.

  وفي هذه المناسبة القى المنسق العام  للتحالف  الدكتور خالد حمد، كلمة  شكر فيها الدكتور عياش أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين.

وأثنى حمد، على دور وجهود ونشاطات د. عياش  المتميزة في هذا المجال، وقال: "يسعدنا في هذا الاحتفال المميز أن نكرم شخصية وطنية بارزة لها بصمات في جميع المجالات خاصة السياسية منها والإنسانية والدفاع عن أسرى فلسطين في جميع المحافل".

وبدوره، شكر ممثل الرئيس للجاليات في أوروبا، الدكتور عياش، على هذه اللفثة الكريمة من التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وأعضاء المجلس الوطني وخص بالشكر زميله "نضال حمدان" عضو المجلس الوطني ورئيس تجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا.

وتحدث د. عياش عن تجربته ومعاناته  في الأسر عام 1970 والإبعاد عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين انه وفي كل يوم يشعر بالمرارة التي يعانيها الأسرى في معتقلاتهم وتعود اليه ذكريات أيام أسره.

 وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن المعركة الكبرى لتحرير فلسطين يخوضها الأسرى لأنها معركة معاناة وتحدي وجوع وعذاب فهي اكبر واهم معركة، وختاما شكر الدكتور محمد عياش التحالف.

وأبرق عياش بالتحية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس أبو مازن الذي يخوض أشرس معركة للتمسك بالثوابت وعدم التفريط بها مجددا التفاف الجاليات في أوروبا وفي كل مكان حوله.

وفي نهاية الاحتفال ووسط حالة من البهجة والسعادة والتصفيق وبحضور أعضاء من المجلس الوطنى الفلسطينى فى أروبا ورئيس الجاليه المصريه فى رومانيا الدكتور عبدالله مباشر ورجال اعمال وصحفيين وكتاب  منح الدكتور عياش درع التحالف لدوره المميز في نصرة قضايا الأسرى في سجون الاحتلال.

يذكر أن تحالف أوروبي لمناصرة الأسرى في العاصمة السويدية ستوكهولم أسس قبل 5 سنوات وقرر القائمون على التحالف الأوروبي، أن يضم جميع الغيورين على الحقوق المشروعة للوطن والأمة من خلال التجمعات الفلسطينية والعربية والمتعاطفين والمؤمنين بعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في كافة أرجاء البلاد الأوروبية.

 ومما يميز التحالف أن له نشاطات نوعية حرفية على مستويات عالية من العمل الفلسطيني في اوربا والعالم . ويعتبر د. عياش أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف.

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