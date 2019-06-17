عقب جهود قانونية: مصلحة السجون تُخصص حافلات لنقل الأسيرات

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، خصصت حافلات صغيرة لنقل الأسيرات الفلسطينيات من السجن إلى المحاكم العسكرية أو السجون الأخرى أو للعلاج، وذلك بعد جهود قانونية كبيرة، بذلتها الهيئة خلال الأشهر الأخيرة.وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن نيابة الاحتلال، ابلغت المحكمة العليا، ضمن ردها الخطي على التماس قدمته هيئة شؤون الأسرى قبل أشهر؛ لتحسين ظروف نقل الأسيرات، بأن مصلحة السجون، اعتمدت حافلات نقل صغيرة خاصة، تتسع من 5- 10 أسيرات، في عمليات نقل الأسيرات من سجن (الدامون) إلى جلسات المحاكم أو لأغراض علاجية أو معتقلات أخرى.وأضافت: أنه وبهذه الحافلات، سيتم فصل الأسيرات عن السجينات والسجناء الجنائيين، وأن عملية النقل، ستكون سفريات مباشرة، تستغرق ما بين 45 دقيقة وساعة ونصف، خلافاً للوضع السابق، حيث كانت هذه السفريات، تستغرق أحياناً 24 ساعة ما بين لحظة الخروج من غرفة السجن إلى حين الرجوع إليها، وسيتم تزويد الأسيرات الفلسطينيات بالطعام وبزجاجة مياه.أما بخصوص المعتقلات الفلسطينيات القابعات في سجن (هشارون)، فقد أبلغت مصلحة السجون، أنها ستحاول نقلهن بواسطة حافلات خاصة إلا في حال تعذر ذلك، كما أن نقلهن للمحاكم لن تكون مباشرة، وقد تستغرق عدة ساعات، وقد تم تحديد جلسة للنظر في الالتماس للهيئة، حول الأسيرات خلال الشهر المقبل.وكانت عدة أسيرات في سجون الاحتلال، قد تقدمن بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، عبر محامي هيئة شؤون الأسرى قبل أشهر، يشمل عدداً من المطالب التي تهدف لتحسين نقلهن بما تسمى بسيارة (البوسطة)، كان من أهمها فصل نقليات الأسيرات عن السجناء الجنائيين الإسرائيليين، بسبب الاعتداءات اللفظية المتكررة، وتقصير مدة عملية النقل، إضافة إلى السماح للأسيرات بالتزود بالطعام والمياه، وتحسين جوانب أخرى.