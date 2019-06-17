منيب المصري: القطاع الخاص يبحث إمكانية إقراض الحكومة

رام الله - دنيا الوطنأكد رجل الأعمال الفلسطيني، مُنيب المصري، أن القطاع الخاص يبحث في إمكانية إقراض الحكومة من خلال شراكته مع القطاع العام؛ لمواجهة الأزمة المالية، مبيناً أن قرارات ستصدر اليوم، حول تفاصيل ذلك.وجدد المصري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، مطالبته لرجال الأعمال بالوقوف مع الحكومة، مؤكداً رفض أية حلول اقتصادية على حساب الحل السياسي، الذي ينهي الاحتلال، ويقيم الدولة.