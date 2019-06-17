الخارجية تُدين تصريحات غرينبلات بشأن حق الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بشأن حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة واعتبرتها دعوة للاستسلام.وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "حالة من الانصهار والتبني المطلق لرواية الاحتلال، واليمين الإسرائيلي الحاكم، وأطماعه الاستعمارية، يبديها بلا خجل أو دبلوماسية فريق ترامب المُتصهين، في عداءٍ مكشوف وعلني للحقوق الفلسطينية والعربية، وفي الوقت الذي كان فيه السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، يحتفل مع نتنياهو بتدشين مستوطنة ترامب في الجولان، كان غرينبلات في مؤتمر جريدة صحيفة (جروزاليم بوست) يتبنى تصريح فريدمان، بشأن ما ادعاه عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلناً إعجابه بنص ومضمون تصريح فريدمان ودعمه له، في اعتراف صريح بدعم إدارة ترامب لفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وذلك طبعاً دون تحديد طبيعة الكتل الاستيطانية، وحدودها، ومخططاتها الهيكلية، ومضامين، ومعاني فرض القانون الإسرائيلي عليها، والتي قد تتدحرج لضم كامل الضفة الغربية المحتلة".ودانت الوزارة في بيانها تصريحات ووعود فريدمان وغرينبلات لليمين الإسرائيلي، واعتبرتها رسالة واضحة المعالم لجميع الأطراف، وتأكيد أمريكي رسمي بأن إدارة ترامب حسمت الشق السياسي، مما تُسمى (صفقة القرن) لصالح الاحتلال بالكامل، ولم تبقِ قضية سياسية يمكن التفاوض عليها، بعد أن حسمت بقرارات ترامب وتوجهاته مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية الكبرى لصالح إسرائيل، وبالقوة، ومن جانب واحد، وليس هذا فحسب، بل تبنت الإدارة رواية الاحتلال التي تتعامل مع شعبنا وقضيته كمشكلة "سكان" يحتاجون إلى برامج إغاثية وإنسانية.وأكدت من جديد، أن تغول الإدارة الأميركية الحالية على شعبنا، يعكس عمق أزمتها الشرق أوسطية، وعمق أزمات الاحتلال، مشددة على أن شعبنا باقٍ في أرض وطنه متمسكاً بحقوقه، وقادراً على إسقاط المشروع الأمريكي الإسرائيلي الاستعماري.