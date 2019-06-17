على رأسها الكهرباء والمياه.. حماس: غزة تشهد بدء تنفيذ تفاهمات كسر الحصار

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إن قطاع غزة، يشهد بدء تنفيذ مرحلة من تفاهمات كسر الحصار، برزمة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تحسين الحياة، ودعم القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنها جزء من إنجازات مسيرة العودة الكبرى.أوضح حازم، أن الإجراءات الجديدة، تشمل دعم الأسر الفقيرة وتحسين بملف الكهرباء والمياه، وحركة التصدير والاستيراد عبر المعابر، ومشاريع تشغيل الخريجين.وأكد أن ما يجري، جزء من الدور القطري المُقدر، وخاصة السفير محمد العمادي، الذي يلعب دورًا بارزًا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار، وهو ما يعبر عن الدور القومي للأشقاء في دولة قطر.وأشار إلى أن كسر الحصار عن القطاع، هدف استراتيجي لحركة حماس، وستواصل النضال مع كل قوى الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه، مضيفًا أن النضال من أجل انتزاع الحقوق، يعزز من الصمود في مواجهة المشاريع التصفوية.