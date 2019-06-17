بلدية الاحتلال تُصر على إقامة "حدائق وطنية" تلمودية في العيسوية

رام الله - دنيا الوطنقال مراقب حقوق الإنسان والسكن في جمعية الدراسات العربية في القدس، يعقوب عودة: إن بلدية الاحتلال تصر على تنفيذ مشروعها الاستيطاني في بلدة العيسوية بإقامة ما يسمى حدائق وطنية، مؤكداً أنها ليست وطنية، وإنما على خلفية تلمودية.وأضاف عودة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين،أانه ورغم قرار تجميد هذا المشروع سابقاً إلا أن توزيع أوامر الهدم، يأتي في إطار تنفيذه مجدداً على حساب أراضي المواطنين في العيسوية والطور، بهدف حماية ما يُسمى شارع النفق.وفي بلدة صور باهر، أشار عودة إلى أن إخطارات الهدم في وادي الحمص لأكثر من خمس عشرة بناية سكنية، يهدف إلى إبعاد المقدسيين خارج جدار الفصل العنصري، والاستيلاء على المزيد من أراضيهم؛ لتوسيع مستوطنة (أبو غنيم)، لافتاً إلى أن بعض البنايات السكنية، كانت مشيدة قبل الجدار الفاصل.ولفت عودة إلى أن مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة، تقوم على هدم منازل المقدسيين، مقابل عمليات بناء متواصلة لا تتوقف على مدار الساعة في المستوطنات، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية.