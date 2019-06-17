اشتية يُشكل لجنة لدراسة التقاعد المالي للمعلمين.. والحلول بعد انتهاء الأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين عام اتحاد المعلمين، سائد ارزيقات، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أبدى استعداده خلال لقاء معه أمس، لحل كافة القضايا التي تخص قطاع التعليم والمعلمين، بعد انتهاء الأزمة المالية، موضحاً أن هناك لجنة، شكلها رئيس الوزراء لدراسة التقاعد المالي للمعلمين.ولفت ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، إلى أن مؤتمراً للاتحاد العام للمعلمين، سيعقد في بداية الشهر المقبل في تونس، يهدف لعمل لوبي عربي ضاغط؛ لتوعية الشعوب العربية من خلال التعليم، وضرورة مقاطعة الكيان الإسرائيلي ومجابهة التطبيع.