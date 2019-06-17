شؤون فلسطينية

أسرى سجن (عسقلان) يعلقون الإضراب بعد استجابة الاحتلال لمطالبهم

أسرى سجن (عسقلان) يعلقون الإضراب بعد استجابة الاحتلال لمطالبهم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه: إن الأسرى في سجن (عسقلان)، علقوا إضرابهم عن الطعام، الذي بدأ أمس بعد التوصل إلى تفاهمات مع إدارة سجون الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم.

وقال عبد ربه، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إن إدارة سجون الاحتلال، وافقت على توفير العلاج للأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد إلى السجن، كما تم الاتفاق على وقف سياسة الاقتحامات والتفتيش، وغيرها من المطالب الحياتية اليومية.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات، أوضح عبد ربه، بأنه ما لم تستجب إدارة سجون الاحتلال لمطالبهن بوقف التفتيش وزيادة وقت الفورة وإزالة كاميرات المراقبة، فسيتم الشروع بإضراب بداية الشهر المقبل، معرباً عن أمله بأن تستجيب إدارة السجون قبل هذا التاريخ.

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