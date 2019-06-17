قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسكنين شرق يطا

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسكنين من الطوب والصفيح، في خلة الضبع في المسافر الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل.وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الجنوب، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال، داهمت منطقة خلة الضبع في المسافر الشرقية ليطا، وهدمت مسكنين من الطوب والصفيح للمواطن محمد علي جابر الدبابسة، يؤويان عشرة أفراد.