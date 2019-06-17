فصائل العمل الوطني تجتمع للتحضير لفعاليات مواجهة "صفقة القرن" في نابلس اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر حركة (فتح) في نابلس، جهاد رمضان،عن عدد من الفعاليات في المدينة، رفضاً لورشة البحرين، و(صفقة القرن) في الـ 25 و26 و27 من الشهر الجاري في مناطق التماس والميادين الرئيسة، تأكيداً على تمسك شعبنا بحقوقه الوطنية والثوابت، ودعماً للرئيس محمود عباس.وقال رمضان لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إن اجتماعاً، سيعقد اليوم لفصائل العمل الوطني في مقر حركة فتح في نابلس، وإجتماعاً آخر مع الإعلاميين في إطار التحضير لهذه الفعاليات، الرافضة لاستبدال حقوقنا السياسية بالحقوق الاقتصادية.