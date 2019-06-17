فتح في الخليل تُعلن فعاليات محاربة (صفقة القرن) وإسقاط ورشة المنامة

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر حركة (فتح) في الخليل هاني جعارة: إن عدة فعاليات ستنطلق في الخليل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر في الخامس والعشرين والسادس والعشرين، أبرزها مسيرة في حلحول، ووقفة جماهيرية على دوار ابن رشد، وأخرى في مدينة يطا، إضافة إلى التوجه لمناطق التماس.وأضاف جعارة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن فعالية مركزية، ستنظم في البلدة القديمة، وسيعلن عنها مساء اليوم، موضحاً أن برنامج الفعاليات، سيكون بمشاركة كافة فئات شعبنا، تحت شعار "محاربة صفقة القرن وإسقاط ورشة المنامة، ورفضاً لإجراءات الاحتلال بحق شعبنا".