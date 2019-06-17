أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 تموز/ يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم، للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.





رام الله - دنيا الوطنسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن (رامون) الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 17 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم طفلان- لزيارة 14 أسيرًا في سجن (رامون)، بتنسيق من اللجنة الدولية.