أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)
رام الله - دنيا الوطن
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن (رامون) الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 17 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم طفلان- لزيارة 14 أسيرًا في سجن (رامون)، بتنسيق من اللجنة الدولية.
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن (رامون) الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 17 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم طفلان- لزيارة 14 أسيرًا في سجن (رامون)، بتنسيق من اللجنة الدولية.
وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 تموز/ يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم، للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.
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