نتنياهو يُعيّن بيرتس وسموتريتش وزيرين للتعليم والمواصلات
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقَّع، أن يعلنَ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو اليوم عن تعيين رئيسِ (اتحاد أحزاب اليمين)، رافي بيرتس، وزيرًا للتربية والتعليم.
من المتوقَّع، أن يعلنَ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو اليوم عن تعيين رئيسِ (اتحاد أحزاب اليمين)، رافي بيرتس، وزيرًا للتربية والتعليم.
كما من المتوقع وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تعيين عضوِ (كنيست)، بيتسالئيل سموتريتش، وزيرًا للمواصلات والشؤوِن الاستراتيجية في الحكومة الانتقالية.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المشترك لـ (كاحول لافان)، يائير لابيد، رئيسَ الوزراء الأسبق، أيهود باراك؛ لبحث إمكانية الشراكة بينهما.
هذا وعلم أن (كاحول لافان) توجه بطلب الى حزب (العمل) ليتحد مع حزب (ميرتس) بهدف منع إهدار الأصوات.
من جهة أخرى، التقى الرئيس المشترك لـ (كاحول لافان)، يائير لابيد، رئيسَ الوزراء الأسبق، أيهود باراك؛ لبحث إمكانية الشراكة بينهما.
وقال لابيد في حديث مع صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه يلتقي الجميع، بينما رفض باراك التعليق على النبأ.
هذا وعلم أن (كاحول لافان) توجه بطلب الى حزب (العمل) ليتحد مع حزب (ميرتس) بهدف منع إهدار الأصوات.
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