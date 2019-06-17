نتنياهو يُعيّن بيرتس وسموتريتش وزيرين للتعليم والمواصلات



من جهة أخرى، التقى الرئيس المشترك لـ (كاحول لافان)، يائير لابيد، رئيسَ الوزراء الأسبق، أيهود باراك؛ لبحث إمكانية الشراكة بينهما.





وقال لابيد في حديث مع صحيفة (يديعوت أحرونوت): إنه يلتقي الجميع، بينما رفض باراك التعليق على النبأ.



هذا وعلم أن (كاحول لافان) توجه بطلب الى حزب (العمل) ليتحد مع حزب (ميرتس) بهدف منع إهدار الأصوات.

كما من المتوقع وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تعيين عضوِ (كنيست)، بيتسالئيل سموتريتش، وزيرًا للمواصلات والشؤوِن الاستراتيجية في الحكومة الانتقالية.