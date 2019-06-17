نقابة موظفي غزة تُصدر بياناً حول صرف الدفعة الشهرية المستحقة





وقالت في البيان: "نتابع عن كثب مع وزارة المالية صرف الدفعة المالية الشهرية المستحقة، وقد أفادتنا الوزارة أنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل صرفها خلال هذا الأسبوع".



وطالبت النقابة "المالية" بغزة، برفع نسبة الدفعة ورفع الحد الأدنى، لاسيما بعد نفقات واحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وشدّدت النقابة على أنها تتابع مع وزارة المالية وجهات الاختصاص سرعة البدء في موعد صرف الدفعة في أقرب وقت ممكن، وستبقى نقابة الموظفين الدرع الحامي للمطالبة بحقوق الموظفين.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بالقطاع، اليوم الاثنين، بياناً حول صرف الدفعة المالية الشهرية المستحقة للموظفين.