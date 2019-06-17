منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)





وأضاف منصور: أن وزير الخارجية الكويتي، أبلغه بأن الكويت لم تتلق دعوة للمشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية.

رام الله - دنيا الوطنكشف رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عن عدة لقاءات، أجريت في المنظمة الدولية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)، بالإضافة إلى اجتماعات سياسية في ضوء تواجد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزارء، وزير خارجية دولة الكويت.وقال منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه فيما يتعلق بمجموعة (77+ الصين) فإن المشاورات متواصلة حول وثيقة ختامية، ستقدم في قمة شهر أيلول/ سبتمبر حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ونحن نقود مفاوضات طويلة مع كافة الأطراف المعنية، بعدما وحدنا الرأي في المجموعة، على المواقف التي تعكس اهتماماتها، وبدأنا الدخول في مفاوضات مع الشركاء والدول الأخرى عبر أعضاء المجموعة، ونأمل عقد اتفاق حول هذه الوثيقة.وتابع: "قدنا مفاوضات مضنية حول جوانب من ميزانية الأمم المتحدة عبر اللجنة الخامسة، ونقود المجموعة في التفاوض حول تفاصيل الميزانية بما يتعلق بقوات حفظ السلام، خاصة في إفريقيا وتوصلنا إلى موقف موحد من قبل مجموعة (77+ الصين)، للتوصل إلى توافق مع بقية الشركاء، بأن كل القرارت التي تصدر من اللجنة الخامسة فيما يتعلق بالميزانية، تعتمد عبر توافق الآراء مما يجعل المهمة أكثر تعقيداً وتتطلب إبداعاً وتفكيراً في بعض الجوانب خارج الصندوق في هذا الشأن".وأكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه عقد لقاءً مع وزير خارجية دولة الكويت، في مقر رئاسة مجلس الأمن، وناقشنا عدة قضايا واجتماع المنامة، وعبّرنا بوضوح تمنياتنا من جميع الأصدقاء والأشقاء عدم المشاركة في المؤتمر.