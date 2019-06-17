جمعية إسرائيلية: محكمة لاهاي لا تمتلك صلاحية النظر في ملف مرمرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن جمعية (شورات هدين) اليمينية الإسرائيلية، التمست إلى محكمة العدل الدولية، مؤخراً، وطلبت الانضمام كمدعى عليه في الشكاوى المقدمة ضد الجنود والضباط، الذين شاركوا في الاعتداء على السفينة التركية "مرمرة".وكانت إسرائيل قد توصلت، قبل عامين، إلى اتفاق مصالحة مع الأتراك، ومع ذلك، يتم التحقيق في الحادث من قبل محكمة لاهاي، التي أمرت المدعية العامة بإعادة فتح التحقيق، وفي قلب الحجج المقدمة إلى المدعية العامة، باتو بانسودا، وثائق حصرية حصل عليها محامي الجمعية خلال رحلة خاصة إلى بلد في شرق أفريقيا.ووصل المحامي روبرت فيلدماير إلى مكاتب الشحن الرسمية في جزر القمر، وطلب تأكيدًا بأن مرمرة كانت مسجلة في البلاد، كما ادعت منظمة IHH، التي نظمت الأسطول إلى غزة، لكنه وجد في الوثيقة التي حصل عليها أن "السفينة لا تحمل علم جزر القمر" كما قيل له شفوياً، إن التسجيل تم على ما يبدو من قبل موظف تصرف بطريقة مشكوك فيها، وتم فصله فيما بعد.وتدعي الجمعية الإسرائيلية، أنه إذا لم تكن السفينة تحمل علم جزر القمر، وبقيت بملكية تركية، فإن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الشكاوى.. والسبب في ذلك هو أنه وفقًا لميثاق المحكمة، فإنه يمكن لها فقط النظر في جرائم الحرب التي ارتكبت في الدول الأعضاء في المحكمة، بينما لم تنضم إسرائيل وتركيا إليها.وقالت المحامية نيتسانا درشان لايتنر، رئيسة "شورات هدين": "نحن ندعي أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية.. ليس من الواضح كيف لا ترى المحكمة الاستخدام المتهكم لمنظمة IHH بجدرانها، لاسيما أن المذنبين بارتكاب جرائم حرب في حادثة مافي مرمرة ليسوا جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق زعمها.