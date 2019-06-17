كاتس: نقود لجانب أميركا عملية تعاون اقتصادي إقليمي لمصلحة الشرق الأوسط كله





وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر (الجيروزاليم بوست): أن إسرائيل تواجه تهديدات وتحديات مهمة وفرصاً عدة، مشيراً إلى

أن من خطوطها الحمر أيضاً "لا لإنتاج صواريخ دقيقة في لبنان ولا لخرق السيادة في الجولان أو أي مكان آخر"، كما قال.





وقال كاتس: "هدفنا هو السلام والاستقرار ونحن نقود الى جانب أميركا عملية تعاون اقتصادي إقليمي لمصلحة الشرق الأوسط كله"، وفق ما نقلت قناة (الميادين) عبر حسابها في (تويتر).





وتابع: "من أهدافنا دفع العلاقات مع دول عربية براغماتية قدماً، بواسطة التعاون الأمني ومشاريع اقتصادية مشتركة".

رام الله - دنيا الوطنقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن هدف حكومته هو السلام والاستقرار، مشيراً إلى أنها تقود إلى جانب الولايات للمتحدة، عملية تعاون اقتصادي إقليمي لمصلحة الشرق الأوسط كله، وفق تعبيره.