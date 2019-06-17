كحيل لـ"دنيا الوطن": زيارة ناصر لقطاع غزة واجبة وموعدها لم يُحدد بعد

وأضاف: رغبة الرئيس محمود عباس، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بمرسوم متزامن، وفي موعدين مختلفين، هو ما يجعل رئيس اللجنة، يزور القطاع.



وكان الرئيس عباس، التقى في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء الأحد، رئيس اللجنة، حنا ناصر.



ويأتي هذا اللقاء تبعاً لرسالة وجهها الرئيس أول أمس للدكتور ناصر، حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية وفقاً لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).



وأكد الرئيس استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية، تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس.



بدوره، أبدى ناصر استعداد اللجنة لعمل ما يمكن؛ لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معيقات في سبيل إنجاحها.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو لجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن هناك زيارة واجبة لقطاع غزة، سيقوم بها رئيس اللجنة، د.حنا ناصر، دون تحديد موعدها بعد.وقال كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الزيارة تعتمد على ترتيب مواعيد وإصدار التصاريح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهناك أكثر من عامل يحدد هذه الزيارة.