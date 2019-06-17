شؤون فلسطينية

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن-شيرين الكيالي
أكد عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية، أحمد حلس (أبو ماهر) أن حركة فتح حريصة على شعبنا من حالة الانقسام والتفتت، وأنها تسعى دائما للوحدة والحفاظ على سلامة نسيجنا الاجتماعي.

جاء ذلك، خلال إلقائه كلمة نيابة عن الرئيس محمود عباس في صلح عشائري بين عائلتي الأسطل ومنون في خانيونس، أقامته اللجنة الاجتماعية في الهيئة القيادية في الحركة، تحت رعاية الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

وجاء في كلمة حلس: إن هذا اليوم هو يوم من أيامنا المجيدة، ففي الوقت الذي يعيش فيه شعبنا حالة من القلق والخوف على نسيجه الاجتماعي، ترسل عائلة الأسطل من خانيونس اليوم رسالة محبة تدعو فيها جميع أبناء شعبنا ليس فقط في خانيونس ولا في قطاع غزة فقط، وإنما في جميع بقاع الوطن، من رفح حتى جنين للتمسك بالوحدة الفلسطينية، والترفع عن الآلام والمآسي التي تحول دون تحقيق وحدتنا وتكاتفنا.

وأردف حلس قائلاً: أن كل ما أصابنا من وهن وتنافر هو حالة استثنائية، سرعان ما ستنتهي، وسنعود أسرة واحدة، تحمل دماً وحداً، هو الدم الفلسطيني الطاهر.

ودعا القائد حلس جميع أبناء شعبنا للعلو فوق جراحهم التي مرت بهم، فدم المرحوم الشهيد "محمد عثمان الأسطل " لم يذهب سداً، وإنما هذه الاحتفالية الرائعة كانت مشهداً يحمل الدروس والعبر، ويضرب أروع الأمثلة لأبناء شعبنا في الصفح والتسامح.

وأثنى حلس على وجهاء ومخاتير ورجال عائلة الأسطل، وجميع الأوفياء من أبناء شعبنا على التحلي بروح المسامحة والعفو، والتعبير للغائبين قبل الحاضرين في السعي للتمسك بوحدة هذا الشعب العظيم.

وقدم حلس، الشكر العميق نيابة عن السيد الرئيس، وباسم أبناء فتح لوجهاء ومخاتير عائلات خانيونس وكل من حضر هذا الموقف المهيب.

وشدد حلس على ضرورة التمسك بوحدتنا في ظل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا، وختم قائلاً: على الرغم من الإصرار على تطبيق ما يسمى بورشة المنامة في البحرين إلا أن شعبنا لن تضعف عزيمته أمام كل ما يفعله "ترامب" وغيره.

وقد جاءت هذه الاحتفالية لتعبر عن رفضنا لجميع المؤامرات، وهي دعوة للتماسك والتوحد، من أجل الحفاظ على وطننا.














أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسكنين شرق يطا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسكنين شرق يطا

فصائل العمل الوطني تجتمع للتحضير لفعاليات مواجهة &#34;صفقة القرن&#34; في نابلس اليوم

فصائل العمل الوطني تجتمع للتحضير لفعاليات مواجهة "صفقة القرن" في نابلس اليوم

فتح في الخليل تُعلن فعاليات محاربة (صفقة القرن) وإسقاط ورشة المنامة

فتح في الخليل تُعلن فعاليات محاربة (صفقة القرن) وإسقاط ورشة المنامة

أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)

أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)

أبو هولي: الدول المضيفة اكدت باجتماعها التنسيقي على دعم الاونروا سياسيا وماليا

أبو هولي: الدول المضيفة اكدت باجتماعها التنسيقي على دعم الاونروا سياسيا وماليا

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن &#34;ريمون&#34; والتوتر يسود المعتقل

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن "ريمون" والتوتر يسود المعتقل

نقابة موظفي غزة تُصدر بياناً حول صرف الدفعة الشهرية المستحقة

نقابة موظفي غزة تُصدر بياناً حول صرف الدفعة الشهرية المستحقة

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسكنين شرق يطا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مسكنين شرق يطا

فصائل العمل الوطني تجتمع للتحضير لفعاليات مواجهة &#34;صفقة القرن&#34; في نابلس اليوم

فصائل العمل الوطني تجتمع للتحضير لفعاليات مواجهة "صفقة القرن" في نابلس اليوم

فتح في الخليل تُعلن فعاليات محاربة (صفقة القرن) وإسقاط ورشة المنامة

فتح في الخليل تُعلن فعاليات محاربة (صفقة القرن) وإسقاط ورشة المنامة

أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)

أهالي أسرى غزة يزورن 14 أسيرًا من أبنائهم في سجن (رامون)

أبو هولي: الدول المضيفة اكدت باجتماعها التنسيقي على دعم الاونروا سياسيا وماليا

أبو هولي: الدول المضيفة اكدت باجتماعها التنسيقي على دعم الاونروا سياسيا وماليا

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن &#34;ريمون&#34; والتوتر يسود المعتقل

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن "ريمون" والتوتر يسود المعتقل

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

منوعات

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل &#34;جن&#34; الذي أثار الجدل

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل "جن" الذي أثار الجدل

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

عربي

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة