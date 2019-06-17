مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، إطارات مركبات عدد من المواطنين في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على أحد مساجدها.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، بأن مستوطنين، أعطبوا إطارات أربع مركبات، وخطّوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على المسجد الواقع في الجهة القبلية من القرية.ويعتدي المستوطنون بشكل شبه يومي على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية، تدعو إلى القتل والترحيل، دون ملاحقة من شرطة، وأجهزة الاحتلال.