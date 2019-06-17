بالأسماء.. رابط فحص الـ (100 دولار) للعائلات الفقيرة من المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
وصل السفير القطري محمد العمادي قطاع غزة، مساء الأحد، تمهيداً لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة بقيمة 100 دولار.
إليكم رابط فحص المنحة القطرية الدفعة الجديدة لشهر حزيران/يونيو 2019 بقيمة 100 دولار، ومن المقرر، أن يتم تحديث كشف أسماء المستفيدين من منحة قطر صباح اليوم الاثنين.
وصل السفير القطري محمد العمادي قطاع غزة، مساء الأحد، تمهيداً لصرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة بقيمة 100 دولار.
وقال السفير القطري: أنه سيتم صرف مساعدات لمئة ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.
إليكم رابط فحص المنحة القطرية الدفعة الجديدة لشهر حزيران/يونيو 2019 بقيمة 100 دولار، ومن المقرر، أن يتم تحديث كشف أسماء المستفيدين من منحة قطر صباح اليوم الاثنين.
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