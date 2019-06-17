التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

رام الله - دنيا الوطناتفقت وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء على إطلاق نتائح إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد، خلال الفترة المقبلة، والذي يساعد برامج الوزارة الاجتماعية على معرفة المؤشرات والدلائل حيال ذلك، لوضع خطتها السنوية المقبلة، ومراجعة الاستراتيجية التنموية.كما بحث الطرفان، بحضور وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، وبحضور وكيل الوزارة، داوود الديك، ووفد من الجهاز المركزي للإحصاء، خلال لقائهم في وزارة التنمية مساء أمس، سبل التعاون فيما يتعلق بنظام المعلومات الجغرافي، ومواءمة التصنيفات المستخدمة في الجهاز مع احتياجات الوزارة، وكذلك فيما يتعلق بالدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز من حيث التقارير والأرقام الإحصائية، بالإضافة للتخطيط والدراسات.من جانبه، أكد مجدلاني على الدور المهم الذي يقوم به الجهاز عبر طاقمه المهني، والذي أعطى مصداقية للرقم الإحصائي الفلسطيني، وعلى العلاقة القوية بين الوزارة والجهاز، من خلال الإحصائيات المهمة التي ترفدها للوزارة، وتسهل القيام بواجبها تجاه الفئات المستفيدة من برامجها المختلفة.وتابع مجدلاني: التعاون المشترك ضمن اللجان بين الطرفين، يشكل دعماً وقوة لعمل الوزارة، وأن إطلاق نتائج إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد خطوة مهمة.ومن جهتها، قالت عوض: إن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في العديد من المجالات أمر مهم وحيوي، مبدية الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، وأن إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد، سياهم في إطلاق أطلس الفقر في المرحلة المقبلة.