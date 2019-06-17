شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

رام الله - دنيا الوطن

وجه نجل الصحفي السعودي الأكبر، الذي قتل في قنصلية بلاده العام الماضي، جمال خاشقجي، صلاح، رسالة إلى والده عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).





وغرد صلاح خاشقجي على حسابه في (تويتر): "عيد أب سعيد"، مع وضعه إشارة لحساب والده الذي قتل داخل قنصلية بلده في اسطنبول، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويصادف الحادي والعشرين من حزيران/ يونيو، سنوياً، عيد الأب، على غرار عيد الأم الذي يحل في الحادي والعشرين من آذار/ مارس من كل عام.وتفاعل ناشطون مع تغريدة صلاح خاشقجي، مبدين تعاطفهم الكامل مع أسرة الصحفي السعودي، الذي قتل على أيدي مسؤولين سعوديين، قبل أن يتم تقطيع جثته وإخفاؤها.وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الحكومة السعودية، عوضت أسرة خاشقجي، بمنازل يقدر ثمنها بملايين الدولارات في المملكة، ومدفوعات شهرية، كتعويض عن مقتل والدهم.