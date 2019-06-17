صرف 100 دولار للعائلات الفقيرة..العمادي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة

كشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، هدف زيارته للقطاع.





ووصل العمادي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى القطاع، برفقة زوجته، وسبقه نائبه خالد الحردان، وذلك عبر معبر بيت حانون (إيرز).



ونقل موقع قناة (الجزيرة) عن العمادي قوله: إنه سيعقد اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي؛ لبحث عدد من الملفات، أهمها تثبيت التهدئة، والبحث في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء.



وأضاف السفير القطري: أنه سيتم صرف مساعدات لمئة ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.



وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على خلفية توتر الأوضاع الميدانية في القطاع.

رام الله - دنيا الوطن