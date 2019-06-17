دولي

بومبيو: أميركا ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

بومبيو: أميركا ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان، متعهداً بأن تضمن الولايات المتحدة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وأكد بومبيو، لشبكة (سي بي اس) أن طائرة أميركية مسيّرة من طراز (ام كيو-9 ريبر) قد أُسقطت في السادس من حزيران/ يونيو بواسطة صاروخ أُطلق من اليمن "بمساعدة إيرانية وفق تقييمنا".

ولم يوضح بومبيو الخيارات التي تدرسها واشنطن لحماية الملاحة، أو لمعاقبة إيران، بعد الهجوم على ناقلتي النفط، لكنّه شدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى إلى خوض حرب مع إيران.

كما صرح الوزير الأميركي في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) إن "ما يجب أن تعرفوه هو أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضيق".

ونفت إيران الاتهامات الأميركية، معتبرة "ألا أساس لها" وأنها أطلقت من دون ذرة وقائع أو أدلة ظرفية".

وتمر ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز، وهو قناة ضيقة تحدها إيران شمالاً وتربط خليج عمان ببحر العرب.

وقال بومبيو: "إنه تحد دولي مهم للعالم بأسره"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف".

وأدى تصاعد التوتر إلى تزايد المخاوف من وقوع أعمال عدائية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي "لا نريد حرباً، لقد بذلنا ما في وسعنا لتفادي هذا الأمر"، مضيفاً: "على الإيرانيين أن يفهموا بكل وضوح أننا سنواصل اتّخاذ إجراءات تردع إيران عن الانخراط في هذا النوع من السلوك".

وتابع أنه لن يقدم أدلة أميركية على تورط إيران في الانفجارات في خليج عمان، مؤكداً أن "ما حدث لا لبس فيه".

وأضاف "كانت تلك هجمات من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على الملاحة التجارية، وعلى حرية الملاحة بنيّة واضحة لمنع المرور عبر المضيق".

وكان البنتاغون قد نشر في وقت سابق تسجيل فيديو، يظهر ما قال إنه زورق دورية إيراني، توقف بجانب إحدى الناقلتين النفطيتين ليزيل من كانوا على متنه ما يُعتقد أنه لغم لاصق.

وطالب بعض حلفاء الولايات المتحدة بمزيد من الأدلة قبل إطلاق الاستنتاجات.

وأقر بومبيو بأن "دولا تتمنى لو ينتهي هذا الأمر"، وقال "فيما نواصل تجميع الوقائع، لن تكتفي دول العالم بقبول الوقائع الأساسية، التي أعتبر ألا جدال فيها، بل ستفهم مدى أهمية هذه المهمة بالنسبة للعالم".

بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات المعارضة لترامب من الحزب الديمقراطي: إن الدليل على تورط إيران "قوي جداً ودامغ".

وأعرب في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي بي اس) عن اعتقاده بأن إيران حاولت وضع لغم على السفينة لكنها فشلت في ذلك "فشلاً ذريعاً"، متابعاً، أن اللغم "لم ينفجر واضطروا (الإيرانيون) إلى العودة لاستعادته، أتصور أن رؤوساً إيرانية ستتدحرج بسبب فشل العملية".

لكن شيف أضاف، أن معاناة الإدارة الأميركية في إقناع حلفائها "يظهر كم أن الولايات المتحدة أصبحت معزولة".

إلى ذلك، وصلت ناقلتا النفط اللتا تعرضتا لهجوم في خليج عمان إلى مرسييهما المقررين قبالة السواحل الإماراتية الأحد، في وقت اتهمت السعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات ضد ناقلات النفط، مؤكّدة أنّها سترد على أي تهديد لمصالحها.

واتّهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحافية طهران بمهاجمة ناقلتي النفط.

وقال الأمير لصحيفة (الشرق الأوسط) السعودية: "إنّ النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفاً في طهران، وقام أثناء وجوده بالردّ عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".

وأضاف "النظام الإيراني ووكلاؤه، قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، ما يؤكّد النهج الذي يتّبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع".

أخبار ذات صلة

جمعية إسرائيلية: محكمة لاهاي لا تمتلك صلاحية النظر في ملف مرمرة

جمعية إسرائيلية: محكمة لاهاي لا تمتلك صلاحية النظر في ملف مرمرة

كاتس: نقود لجانب أميركا عملية تعاون اقتصادي إقليمي لمصلحة الشرق الأوسط كله

كاتس: نقود لجانب أميركا عملية تعاون اقتصادي إقليمي لمصلحة الشرق الأوسط كله

من سيُمثل إسرائيل في ورشة البحرين؟

من سيُمثل إسرائيل في ورشة البحرين؟

ترامب لنتنياهو: شرف كبير اسمي على مستوطنة في الجولان

ترامب لنتنياهو: شرف كبير اسمي على مستوطنة في الجولان

جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون

جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون

واشنطن تُلوّحُ بـ&#34;الخيار العسكري&#34; ضد طهران

واشنطن تُلوّحُ بـ"الخيار العسكري" ضد طهران

تصفية نحو 20 مسلحا في عملية عسكرية مشتركة لمالي وفرنسا

تصفية نحو 20 مسلحا في عملية عسكرية مشتركة لمالي وفرنسا

43% من أعضاء البرلمان الهندي الجديد يواجهون تهماً جنائية

43% من أعضاء البرلمان الهندي الجديد يواجهون تهماً جنائية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

منصور يكشف تفاصيل لقاءات أممية تتعلق بمجموعة (77+ الصين)

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أجواء معتدلة في النهار وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة في النهار وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

منوعات

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل &#34;جن&#34; الذي أثار الجدل

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل "جن" الذي أثار الجدل

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

عربي

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة