بومبيو: أميركا ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

رام الله - دنيا الوطنحمّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان، متعهداً بأن تضمن الولايات المتحدة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.وأكد بومبيو، لشبكة (سي بي اس) أن طائرة أميركية مسيّرة من طراز (ام كيو-9 ريبر) قد أُسقطت في السادس من حزيران/ يونيو بواسطة صاروخ أُطلق من اليمن "بمساعدة إيرانية وفق تقييمنا".ولم يوضح بومبيو الخيارات التي تدرسها واشنطن لحماية الملاحة، أو لمعاقبة إيران، بعد الهجوم على ناقلتي النفط، لكنّه شدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى إلى خوض حرب مع إيران.كما صرح الوزير الأميركي في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) إن "ما يجب أن تعرفوه هو أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضيق".ونفت إيران الاتهامات الأميركية، معتبرة "ألا أساس لها" وأنها أطلقت من دون ذرة وقائع أو أدلة ظرفية".وتمر ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً عبر مضيق هرمز، وهو قناة ضيقة تحدها إيران شمالاً وتربط خليج عمان ببحر العرب.وقال بومبيو: "إنه تحد دولي مهم للعالم بأسره"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف".وأدى تصاعد التوتر إلى تزايد المخاوف من وقوع أعمال عدائية في المنطقة.وقال وزير الخارجية الأميركي "لا نريد حرباً، لقد بذلنا ما في وسعنا لتفادي هذا الأمر"، مضيفاً: "على الإيرانيين أن يفهموا بكل وضوح أننا سنواصل اتّخاذ إجراءات تردع إيران عن الانخراط في هذا النوع من السلوك".وتابع أنه لن يقدم أدلة أميركية على تورط إيران في الانفجارات في خليج عمان، مؤكداً أن "ما حدث لا لبس فيه".وأضاف "كانت تلك هجمات من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على الملاحة التجارية، وعلى حرية الملاحة بنيّة واضحة لمنع المرور عبر المضيق".وكان البنتاغون قد نشر في وقت سابق تسجيل فيديو، يظهر ما قال إنه زورق دورية إيراني، توقف بجانب إحدى الناقلتين النفطيتين ليزيل من كانوا على متنه ما يُعتقد أنه لغم لاصق.وطالب بعض حلفاء الولايات المتحدة بمزيد من الأدلة قبل إطلاق الاستنتاجات.وأقر بومبيو بأن "دولا تتمنى لو ينتهي هذا الأمر"، وقال "فيما نواصل تجميع الوقائع، لن تكتفي دول العالم بقبول الوقائع الأساسية، التي أعتبر ألا جدال فيها، بل ستفهم مدى أهمية هذه المهمة بالنسبة للعالم".بدوره، قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف الذي يُعتبر أحد أبرز الشخصيات المعارضة لترامب من الحزب الديمقراطي: إن الدليل على تورط إيران "قوي جداً ودامغ".وأعرب في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي بي اس) عن اعتقاده بأن إيران حاولت وضع لغم على السفينة لكنها فشلت في ذلك "فشلاً ذريعاً"، متابعاً، أن اللغم "لم ينفجر واضطروا (الإيرانيون) إلى العودة لاستعادته، أتصور أن رؤوساً إيرانية ستتدحرج بسبب فشل العملية".لكن شيف أضاف، أن معاناة الإدارة الأميركية في إقناع حلفائها "يظهر كم أن الولايات المتحدة أصبحت معزولة".إلى ذلك، وصلت ناقلتا النفط اللتا تعرضتا لهجوم في خليج عمان إلى مرسييهما المقررين قبالة السواحل الإماراتية الأحد، في وقت اتهمت السعودية إيران بالوقوف خلف الهجمات ضد ناقلات النفط، مؤكّدة أنّها سترد على أي تهديد لمصالحها.واتّهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحافية طهران بمهاجمة ناقلتي النفط.وقال الأمير لصحيفة (الشرق الأوسط) السعودية: "إنّ النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني (شينزو آبي) ضيفاً في طهران، وقام أثناء وجوده بالردّ عملياً على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان".وأضاف "النظام الإيراني ووكلاؤه، قاموا بأعمال تخريبية لأربع ناقلات بالقرب من ميناء الفجيرة، منها ناقلتان سعوديتان، ما يؤكّد النهج الذي يتّبعه هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع".