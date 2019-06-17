الحوثيون: صواريخنا ستضرب مصر والسودان وقادرة على ضرب عمق الخليج

رام الله - دنيا الوطن

هددت جماعة (أنصار الله) الحوثية، باستهداف المواقع النفطية وناقلات النفط في البحر الأحمر، وبحر العرب، مشيرةً إلى أن دول التحالف العربي، هدف لصواريخها بما في ذلك مصر والسودان.







وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، مهدي المشاط: إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البداية لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان"، وفق (روسيا اليوم).



واعتبر أن "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب، أهداف مشروعة لنا؛ حتى يتوقف العدوان".وأوضح المشاط، أن الحوثيين باتوا يمتلكون صواريخ قادرة على تهديد عمق دول التحالف، والوصول إلى أي نقطة في دول الخليج".