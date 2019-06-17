طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت 22 شخصاً.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط مسدس، وسكين في العيزرية، وفق زعمه.وأضاف: أن قنبلة أنبوبية، ألقيت نحو قوات الجيش عند حاجز الجلمة، دون وقوع إصابات أو أضرار.