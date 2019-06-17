طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت 22 شخصاً.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط مسدس، وسكين في العيزرية، وفق زعمه.
وأضاف: أن قنبلة أنبوبية، ألقيت نحو قوات الجيش عند حاجز الجلمة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت 22 شخصاً.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط مسدس، وسكين في العيزرية، وفق زعمه.
وأضاف: أن قنبلة أنبوبية، ألقيت نحو قوات الجيش عند حاجز الجلمة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
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