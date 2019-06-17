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شؤون فلسطينية

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية، طالت 22 شخصاً.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال 22 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما تم ضبط مسدس، وسكين في العيزرية، وفق زعمه.

وأضاف: أن قنبلة أنبوبية، ألقيت نحو قوات الجيش عند حاجز الجلمة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

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