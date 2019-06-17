ترامب لنتنياهو: شرف كبير اسمي على مستوطنة في الجولان

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد إطلاق الأخير اسم ترامب على مستوطنة في الجولان السوري المحتل.وقال ترامب في تغريدة على صفحته في (تويتر): "شكراً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا شرف كبير".وجاء ذلك رداً على تدشين الحكومة الإسرائيلية، خلال جلسة احتفالية أقامتها في الجزء الذي تسيطر عليه من هضبة الجولان السورية، مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم ترامب، بعد اعتراف الأخير رسمياً بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967