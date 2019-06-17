بملايين الشواكل.. إسرائيل تُزود وسط قطاع غزة بخط أنابيب مياه

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن شركة (ميكروت) وسلطة المياه الإسرائيلية، ستقومان بإنشاء خط أنابيب مياه مطور أمام وسط قطاع غزة.





وأوضحت الصحيفة، أن الخط سيتصل بشبكة المياه الفلسطينية لتحسين إمدادات المياه التي تنقلها إسرائيل إلى غزة، مشيرةً إلى أن التكلفة تبلغ عدة ملايين من الشواكل.





وأضافت الصحيفة: "في إسرائيل يوضحون أن هذا العمل مستقل عن الوضع الأمني، ولا يرتبط بالمفاوضات مع حماس، الناس في غزة متعطشون للمياه والحياة الطبيعية"، حسب تعبيرها.

