الهرفي: جولة أوروبية للرئيس عباس قريباً تشمل فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى فرنسا سليمان الهرفي، اليوم الاثنين: إن جولة أوروبية، سيقوم بها الرئيس محمود عباس خلال فترة قريبة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن فرنسا من بين الدول التي سيزورها الرئيس عباس، حيث تلقى دعوة من نظيره الفرنسي أيمانويل ماكرون، في انتظار اختيار الموعد المناسب للطرفين، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
قال سفير فلسطين لدى فرنسا سليمان الهرفي، اليوم الاثنين: إن جولة أوروبية، سيقوم بها الرئيس محمود عباس خلال فترة قريبة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن فرنسا من بين الدول التي سيزورها الرئيس عباس، حيث تلقى دعوة من نظيره الفرنسي أيمانويل ماكرون، في انتظار اختيار الموعد المناسب للطرفين، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.
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