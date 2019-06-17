الهرفي: جولة أوروبية للرئيس عباس قريباً تشمل فرنسا

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى فرنسا سليمان الهرفي، اليوم الاثنين: إن جولة أوروبية، سيقوم بها الرئيس محمود عباس خلال فترة قريبة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن فرنسا من بين الدول التي سيزورها الرئيس عباس، حيث تلقى دعوة من نظيره الفرنسي أيمانويل ماكرون، في انتظار اختيار الموعد المناسب للطرفين، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.