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هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
إعلنت جماعة (أنصار الله) الحوثية، الاثنين، تنفيذها لهجوم جوي جديد على مطار أبها الإقليمي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم (أنصار الله): إن سلاح الجو المسير، نفذ هجوماً بطائرة (قاصف 2 كي) على مطار أبها في عسير.

ويعد الهجوم هو الرابع لـ (أنصار الله) على مطار أبها الإقليمي خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأربعاء، استهدافه بصاروخ كروز مجنح، تبعه هجوم جوي، الجمعة، بعدد من طائرات (قاصف 2 كي) المفخخة.

كما تعرض المطار ذاته، السبت، إلى هجوم بطائرات من ذات النوع، استهدف محطة الوقود فيه، بالتزامن مع هجوم مشابه على غرف تحكم وسيطرة في مطار جيزان، حسب (أنصار الله).

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، تمكنت، مساء السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران باتجاه أبها.

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