أجواء معتدلة في النهار وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 27-18 27-18 بيت لحم 27-18 27-18 27-18 رام الله والبيرة 26-17 26-17 26-17 طولكرم 29-20 29-20 29-20 نابلس 28-19 28-19 28-19 قلقيلية 29-20 29-20 29-20 جنين 31-20 31-20 31-20 سلفيت 27-18 27-18 27-18 طوباس 31-20 31-20 31-20 روابي 28-19 28-19 28-19 الخليل 26-17 26-17 26-17 غزه 28-21 28-21 28-21 أريحا 35-24 35-24 35-24 خانيونس 28-21 28-21 28-21 الأغوار الشمالية 33-22 33-22 33-22 رفح 29-20 29-20 29-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً خلال ساعات النهار، بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو معتدلاً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو معتدلاً خلال ساعات النهار بارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل، خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: