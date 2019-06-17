عاجل

  • نقابة موظفي غزة: نطالب وزارة المالية رفع نسبة الدفعة ورفع الحد الأدنى

  • نقابة موظفي غزة: المالية تبذل جهودا كبيرة من أجل صرف الدفعة الشهرية هذا الأسبوع

  • نقابة موظفي غزة: نتابع عن كثب مع وزارة المالية صرف الدفعة المالية الشهرية المستحقة

شؤون فلسطينية

أبو ليلى: الرفض الفلسطيني لا يكفي لمواجهة (صفقة القرن) ولا موعد لجولة مصالحة

أبو ليلى: الرفض الفلسطيني لا يكفي لمواجهة (صفقة القرن) ولا موعد لجولة مصالحة
قيس عبد الكريم (أبو ليلى)
 خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، أن مؤتمر البحرين ليس سوى ورشة، تستهدف تهيئة الدعم العربي والإقليمي لـ (صفقة القرن)، التي لم يتم الإعلان عن جميع بنودها، وإن "كانت بنودها الرئيسية، وجدت طريقها للتنفيذ على أرض الواقع".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن (صفقة القرن) ليست مجرد خطة لاتفاق تسوية بين طرفين، وإنما هي خطة للتنفيذ على أرض الواقع، ولذلك مواجهتها لا يكفي فيها الرفض الكلامي للجانب الفلسطيني، وإنما لا بد من خطوات لمواجهة الإجراءات التي تم تنفيذها على الأرض من قبل الولايات المتحدة، فيما يتعلق بموضوع القدس واللاجئين، أو في موضوع المستوطنات، وتشجيع إسرائيل لضمها.

وشدّد على أن هذه الإجراءات الأمريكية بحاجة إلى خطوات عملية من الجانب الفلسطيني، أولها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما يمكن أن يجاري التحديات بشكل موحد، وثانيها التنفيذ الفعلي والفوري لقرارات المجلس الوطني من شأن إعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال، وليس شريكاً للسلام.

وتابع أبو ليلي: "هذا يتطلب سحب الاعتراف بإسرائيل، وأيضاً وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والأكثر أهمية البدء بتأهيل الاقتصاد الوطني من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية. 

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أنه الذي كان يحاك للقضية الفلسطينية، لم يعد يحاك في الخفاء، وكل شيء أصبح واضحاً وعلى الطاولة، وما يجري محاولة تحويل المسألة الفلسطينية إلى قضايا إنسانية واستثمارات، وما يسمى بالازدهار الاقتصادي، وطمس الجوهر السياسي، وهو التنفيذ الفعلي لقرارات الأمم المتحدة، المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وضمان حق العودة، وهذه هي الأسس التي يقوم على أساسها سلام، وهذه تتناقض مع ما هو مرئي للخطة الأمريكية".

وأضاف: "ورشة المنامة هي ليست فقط للإعلان عن الجانب الاقتصادي للصفقة، ولكن لاستجلاب الدعم من قبل القوى المشاركة لتمويل (صفقة القرن) حتى قبل اعلان مضامينها الكاملة. 

 وحول ما إذا كانت الدول العربية التي أعلنت مشاركتها في ورشة المنامة موافقة ومؤيدة لـ (صفقة القرن)، قال أبو ليلي: إنه ليس شرطاً أن تكون هذه الدول موافقة، ولكن هذا يتوقف على مواقفها.

وأضاف: "جميع الدول التي أعلنت مشاركته في الورشة، كانت قد أعلنت سابقاً أنها لا تزال تتمسك بمبادرة السلام العربية، لكن بلا شك المشاركة يمكن أن تشجع الإدارة الأمريكية على الاستمرار في خطوات لفرض هذه الصفقة على الجانب الفلسطيني، ومحاولة تمريرها من خلال إجراءات عدوانية تتخذ على الأرض".

وشدّد على أن ما يراد في الصفقة تجنيد أموال ليس لدعم الموقف الفلسطيني الحالي، و"إنما يراد بها رشوة الشعب الفلسطيني من أجل أن يستبدل طموحاته الوطنية باستثمارات مشبوهة، وكما كُشف عنها أكثر من نصفها سيذهب لتمويل مشاريع توطين اللاجئين، تحديداً في الدول العربية المحيطة".

وتابع "وهذا لا يقضي فقط على قضية اللاجئين، بل تشكل خطراً على النسيج الاجتماعي في عدد من هذه الدول كالأردن ولبنان، وبالتالي هذه الورشة تشكل خطراً ليس على مستقبل فلسطين فقط، ولكن على مستقبل المنطقة كلها".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه لا يوجد هناك اختراق في هذا الملف، ولكن هناك محاولة جديدة للجانب المصري، للبدء بجولة جديدة من الحوارات.

وقال أبو ليلى: هذه خطوة جيدة، وينبغي دعمها وتشجيعها، ولكن اعتقد أنه آن الأوان للخروج من دائرة المماطلة في تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وإذا لم يكن هناك إمكانية للتنفيذ وفقاً للتسلسل الذي تم الاتفاق عليه سابقاً، فلنذهب جميعاً إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، يمكن أن تكون حكماً وفصلاً، وعلى أساس نتائجها يمكن أن تتركز عملية المصالحة، ونحن ندعو الإخوة المصريين لاستئناف جهودهم، وندعو لاستئناف الجهود بالتوجه الفوري نحو توافق وطني على إجراء انتخابات بشروط يقبلها الجميع". 

وأكد أنه "لا موعد لجولة حوار مقبلة، ولا يوجد برنامج نهائي لكيفية إجراء هذه الحوارات، وما تم إبلاغنا به أنهم يدرسون هذه المسألة، وبصدد التحرك في هذا الصدد".

أخبار ذات صلة

كحيل لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: زيارة ناصر لقطاع غزة واجبة وموعدها لم يُحدد بعد

كحيل لـ"دنيا الوطن": زيارة ناصر لقطاع غزة واجبة وموعدها لم يُحدد بعد

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

بالأسماء.. رابط فحص الـ (100 دولار) للعائلات الفقيرة من المنحة القطرية

بالأسماء.. رابط فحص الـ (100 دولار) للعائلات الفقيرة من المنحة القطرية

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

عيسى: عمليات الهدم في صور باهر جزء من مخطط احتلالي للسيطرة الكاملة على القدس

عيسى: عمليات الهدم في صور باهر جزء من مخطط احتلالي للسيطرة الكاملة على القدس

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

صرف 100 دولار للعائلات الفقيرة..العمادي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة

صرف 100 دولار للعائلات الفقيرة..العمادي يكشف هدف زيارته لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

حلس: حريصون على شعبنا من حالة الانقسام ونحافظ على نسيجنا الاجتماعي

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطّون شعارات عنصرية شرق رام الله

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء يبحثان إطلاق إحصائيات الفقر مُتعدد الأبعاد

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

الضابطة تضبط ألعاباً نارية وألعاب خرز بلاستيكية ممنوعة من التداول برام الله

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

طالت 22 فلسطينياً.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أجواء معتدلة في النهار وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أجواء معتدلة في النهار وانخفاض يطرأ على درجات الحرارة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

منوعات

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل &#34;جن&#34; الذي أثار الجدل

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل "جن" الذي أثار الجدل

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

عربي

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة