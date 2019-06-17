شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ بمركبة غير قانونية بقلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ بمركبة غير قانونية بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة أمس الأحد، القبض على شخص قام بدهس شرطي من مرتب شرطة المرور في شرطة قلقيلية بمركبة غير قانونية أثناء عمله الرسمي وتأديته لواجبه الوطني والشرطي في مدينة قلقيلية .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , أنه وخلال قيام شرطة المرور في قلقيلية بعمل حاجز مروري لفحص المركبات والأوراق الثبوتية التي بحوزة السائقين وذلك على المعبر الشمالي لمدينة قلقيلية , قدمت مركبة على الحاجز تحمل لوحة أرقام صفراء وبداخلها شخص كان يقودها وبعد الاشتباه بالمركبة وبعدم قانونيتها قام الشرطي الذي كان يعمل على الحاجز المروري بإعطاء إشارة للسائق بالتوقف إلا أن السائق لم ينصاع لأوامر الشرطي بالتوقف ولا لاشارات قف التي كانت موضوعة على الحاجز من قبل الشرطة وقام بدهس الشرطي والفرار من المكان ومباشرة تم تحريك مركبة الإسعاف إلى المكان نقل الشرطي إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في  المدينة.

وأشار البيان إلى أنه وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخص وإلقاء القبض عليه وبعد سماع إفادته بدهس الشرطي وبعد الفحص تبين أنها مركبتة غير قانونية (مشطوبة)  .

واكدت  توقيف المشتبه به واحالته  إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته و حجزها أصولا .

أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

ابوهولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها اليوم بالأردن لمناقشة الأزمة المالية

ابوهولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها اليوم بالأردن لمناقشة الأزمة المالية

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام

اطفال فلسطينيون يحطمون مجسماً للجدار ونشطاء يحرقون صور ترامب ونتنياهو

اطفال فلسطينيون يحطمون مجسماً للجدار ونشطاء يحرقون صور ترامب ونتنياهو

جامعة النجاح: سنلفظ كل مؤامرة للنيل من الجامعة وستبقى منارة للعلم والمقاومة

جامعة النجاح: سنلفظ كل مؤامرة للنيل من الجامعة وستبقى منارة للعلم والمقاومة

مصدر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: وصول العمادي لغزة والحردان أدخل الأموال عبر حاجز ايرز

مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لغزة والحردان أدخل الأموال عبر حاجز ايرز

الصحة: نفاد الحليب العلاجي يتسبب في هدر حياة الأطفال المرضى

الصحة: نفاد الحليب العلاجي يتسبب في هدر حياة الأطفال المرضى

الرئيس عباس يُعلن استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية ثم رئاسية

الرئيس عباس يُعلن استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية ثم رئاسية

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

الأورومتوسطي يخاطب الأمم المتحدة للتدخل العاجل لإنقاذ القطاع الصحي في غزة

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ بمركبة غير قانونية بقلقيلية

الشرطة تقبض على شخص دهس شرطياُ بمركبة غير قانونية بقلقيلية

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام

اطفال فلسطينيون يحطمون مجسماً للجدار ونشطاء يحرقون صور ترامب ونتنياهو

اطفال فلسطينيون يحطمون مجسماً للجدار ونشطاء يحرقون صور ترامب ونتنياهو

جامعة النجاح: سنلفظ كل مؤامرة للنيل من الجامعة وستبقى منارة للعلم والمقاومة

جامعة النجاح: سنلفظ كل مؤامرة للنيل من الجامعة وستبقى منارة للعلم والمقاومة

الصحة: نفاد الحليب العلاجي يتسبب في هدر حياة الأطفال المرضى

الصحة: نفاد الحليب العلاجي يتسبب في هدر حياة الأطفال المرضى

الضمير تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة

الضمير تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لرفع الحصار عن قطاع غزة

القدس: الاحتلال يوزع اخطارات هدم واخلاء أراضٍ في العيسوية لصالح حديقة تلمودية

القدس: الاحتلال يوزع اخطارات هدم واخلاء أراضٍ في العيسوية لصالح حديقة تلمودية

منوعات

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل &#34;جن&#34; الذي أثار الجدل

موقف غير متوقع من أمير أردني تجاه مسلسل "جن" الذي أثار الجدل

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر لبنات سمير غانم قبل أكثر من 20 عاماً يكشف اسم إيمي الحقيقي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

فيديو نادر.. الخطأ اللغوي جريمة لدى يوسف وهبي

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

هل توقف قلب الفنان عزت أبوعوف؟

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

ممثلة إباحية تواجه حكما بالإعدام

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

شاهد آخر صورة لمارلين مونرو قبل العثور عليها ميتة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

ناهد السباعي تحصد تعليقات سلبية بصورة من حمام السباحة

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

محمد فؤاد قبل الشهرة مع الفنان عزت أبو عوف

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

شيرين توجه رسالة لمحمد صلاح

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

هل عادت المياه إلى مجاريها؟ نادية الجندي تنشر صورًا مع طليقها محمد مختار

عربي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

قوى الحرية والتغيير السودانية تنفي وجود &#34;خلافات داخلية&#34;

قوى الحرية والتغيير السودانية تنفي وجود "خلافات داخلية"

شاهد: أول ظهور للبشير أثناء اقتياده لنيابة مكافحة الفساد

شاهد: أول ظهور للبشير أثناء اقتياده لنيابة مكافحة الفساد

&#34;عملية نوعية&#34; ضد جماعات الحوثي في جبهة مريس

"عملية نوعية" ضد جماعات الحوثي في جبهة مريس