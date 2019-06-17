ابوهولي: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ أعمالها اليوم بالأردن لمناقشة الأزمة المالية

من المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية (أونروا)، اليوم الاثنين، في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ (أونروا) والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية .



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين رئيس وفد دولة فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية الدكتور احمد ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ اعمالها صباح اليوم الاثنين 17حزيران 2019 وتستمر لمدة يومين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها .



واوضح د. ابو هولي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ستبحث التطورات الاخيرة والتوقعات المرتبطة بالأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية في النصف الاخير من العام 2019 وسبل معالجتها بعد وصول العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الى ما يقارب 221 مليون دولار وانعكاسه على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة وعلى عمل برامجها الاساسية .



ولفت د. ابو هولي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية ستتضمن عروض تقديمية من قبل مديري عمليات الوكالة ستركز فيها على التحديات الرئيسية التي تواجه عملها والفرص المتاحة للتغلب عليها علاوة على عرض تقديمي للمستجدات حول التقدم الذي تم احرازه على صعيد تنفيذ استراتيجية حشد استراتيجية تعبئة الموارد الجديدة (2019-2021) يضاف لها عرضا حول المستجدات المالية وموازنات برامجها التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات .



واضاف ان اعضاء اللجنة الاستشارية سيقفون امام التحديات والالتزامات المستقبلية للاستراتيجية المتوسطة الاجل للخدمات الاساسية لتلبية الاحتياجات الاساسية للاجئين الفلسطينيين من خلال رفع جودة خدماتها كماً ونوعاً علاوة على متابعة تقرير الامين العام بشأن تمويل (أونروا).



واكد د. ابو هولي ان مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية ستكون مهمة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا ولتجديد تفويضها حسب القرار 302 في ظل ما تواجهه وكالة الغوث من مؤامرة امريكية اسرائيلية لتصفيتها وانهاء دورها عبر الغاء تفويضها وفي دعم جهودها في تامين موارد جديدة من خلال استراتيجية تعبئة الموارد (2019-2021) .



وشدد على ان دائرة شؤون اللاجئين ستؤكد على استمرارية عمل (أونروا) في تقديم خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين لحين ايجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها طبقا لما ورد في القرار 194 وحث الدول المانحة على تسديد التزاماتها المالية تجاه (أونروا) وتغطية العجز المالي في موازنتها الاعتيادية .



وفي السياق ذاته ستعقد الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، مصر وجامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقيا لها صباح اليوم في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية والازمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي موحد إزائها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية .



يشار الى ان وفد دولة فلسطين الى اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا يضم الى جانب رئيس الوفد د. احمد ابو هولي كل من مدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون ومدير عام (أونروا) محمد السباخي ومدير الدائرة في عمان فضل المهلوس ومدير الابحاث والدراسات احمد اسماعيل.







رام الله - دنيا الوطن