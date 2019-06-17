شؤون فلسطينية

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام

عريقات: أمريكا تهدف لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام للمال والازدهار مقابل السلام
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز انان، ومع وفد أكاديمي صحافي من اليونان، حيث اكد لهم التزام القيادة الفلسطينية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والقدس  الشرقية عاصمة لفلسطين، وحل قضائيا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، والقانون الدولي.

وأكد عريقات على رفض دولة فلسطين لورشة عمل المنامة ، حيث يهدف الفريق الأمريكي لتغيير مبدأ الأرض مقابل السلام ، للمال والازدهار مقابل السلام، داعيا ألمانيا ودول أوروبا التى لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك فورا.


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