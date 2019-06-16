مصدر لـ"دنيا الوطن": وصول العمادي لغزة والحردان أدخل الأموال عبر حاجز ايرز





وكان المصدر قد أكد، أن خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي، وصل قبل قليل إلى حاجز بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، وتسلم المنحة القطرية التي تقدم بمبلغ 25 مليون دولار، وعاد بها الى قطاع غزة.









يشار إلى أن الحردان قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.



وتقدم قطر مشاريع عديدة لقطاع غزة والضفة الغربية، كان آخرها مبلغ 480 مليون دولار، كحل جزئي للمشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.



وشمل المبلغ 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهرياً، إضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.

وأشار المصدر، إلى أن العمادي كان يحمل عدة حقائب معه، عند دخوله مع زوجته الى قطاع غزة، نافيا علمه بوجود ما بداخلها.يشار إلى أن الحردان قد وصل في وقت سابق من اليوم الأحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة.وتقدم قطر مشاريع عديدة لقطاع غزة والضفة الغربية، كان آخرها مبلغ 480 مليون دولار، كحل جزئي للمشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وصل في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، برفقة زوجته، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة.