الرئيس عباس يُعلن استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية ثم رئاسية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده التام للدعوة لانتخابات تشريعية، تتبعها انتخابات رئاسية، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس.





حيث التقى الرئيس عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الأحد، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، و جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للرئيس علي مهنا.



ويأتي هذا اللقاء، تبعاً لرسالة وجهها الرئيس يوم أمس للدكتور ناصر، حول مدى جهوزية لجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات التشريعية، وفقاً لما جاء في القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا.



بدوره، أبدى دكتور ناصر استعداد اللجنة لعمل ما يمكن لتذليل ما يعترض العملية الانتخابية من معيقات في سبيل إنجاحها.

رام الله - دنيا الوطن