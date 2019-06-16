فيديو: ما لم تشاهده ليلة اقتحام قوات الاحتلال لمقر الأمن الوقائي بنابلس

رام الله - دنيا الوطننشر رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة (فتح) منير الجاغوب، عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك) يرصد ما حدث ليلة محاولة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر قوات الأمن الوقائي الفلسطيني في نابلس الأسبوع الماضي.ويظهر الفيديو اشتباك ضباط وجنود وقائي نابلس مع قوات الاحتلال، بشجاعة، مما حال دون دخول الجنود واقتحام المقر.وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، حاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي في محافظة نابلس، بتاريخ 11/6/2019، وأطلقت النار بكثافة تجاه ضباط ومرتبات الجهاز داخل المقر، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأمن بجراح مختلفة.