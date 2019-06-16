دولي

جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون

جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد: "إن جنوداً فرنسيين، أطلقوا النار على رجل هددهم بسكين، في مدينة ليون جنوب شرق البلاد".

وأصيب المهاجم، الذي كان أمام مستشفى دينييت العسكري (Desgenettes) في شرق المدينة، بجروح في الساق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت مصادر بالشرطة، أن الواقعة قيد التحقيق، ولكن لم تتضح بعد هوية المهاجم أو دوافعه.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أنه جرى نقل المهاجم إلى المستشفى، وأكدت أن حالته ليست خطيرة.

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