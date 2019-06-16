حركة (حماس) تحتجز أبو عيطة أثناء عودته من رام الله عبر إيرز
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت حركة (حماس)، مساء اليوم الأحد، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، بعد عودته إلى قطاع غزة، قرب معبر بيت حانون/ إيرز.
وقال أبو عيطة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن عناصر من حماس، احتجزته لأكثر من ساعتين، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.
احتجزت حركة (حماس)، مساء اليوم الأحد، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، فايز أبو عيطة، بعد عودته إلى قطاع غزة، قرب معبر بيت حانون/ إيرز.
وقال أبو عيطة، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن عناصر من حماس، احتجزته لأكثر من ساعتين، أثناء عودته إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.
فيما قال مصدر خاص من المعبر لـ"دنيا الوطن" إن إحتجاز "أبو عيطة" لم يتجاوز النصف ساعة على حاجز (3/3) لأنه دخل بواسطة مركبته الخاصة على حاجز (5/5) دون علمهم.
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