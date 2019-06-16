محيسن يُوضح سبب إلغاء الإضراب العام يوم 25 من الشهر الجاري



وقال محسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد: إن أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري، ستشهد فعاليات شعبية في مراكز المدن ومناطق التماس، ضد ورشة المنامة الاقتصادية و(صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محسين، إلغاء الإضراب العام، الذي كان مقرراً في الـ 25 من الشهر الجاري ضد (صفقة القرن) بسبب امتحانات الثانوية العامة.