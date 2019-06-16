محيسن يُوضح سبب إلغاء الإضراب العام يوم 25 من الشهر الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محسين، إلغاء الإضراب العام، الذي كان مقرراً في الـ 25 من الشهر الجاري ضد (صفقة القرن) بسبب امتحانات الثانوية العامة.
وقال محسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد: إن أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري، ستشهد فعاليات شعبية في مراكز المدن ومناطق التماس، ضد ورشة المنامة الاقتصادية و(صفقة القرن).
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محسين، إلغاء الإضراب العام، الذي كان مقرراً في الـ 25 من الشهر الجاري ضد (صفقة القرن) بسبب امتحانات الثانوية العامة.
وقال محسين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الأحد: إن أيام 24 و25 و26 من الشهر الجاري، ستشهد فعاليات شعبية في مراكز المدن ومناطق التماس، ضد ورشة المنامة الاقتصادية و(صفقة القرن).
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