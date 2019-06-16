عربي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، تجمعاً لجماعات الحوثي، ومركبة تقل عدداً آخر من عناصرها، غربي مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن قصف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي وقت سابق الأحد، دمرت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ، وعربة محملة بمقاتلي جماعات الحوثي في مزارع الجر، غربي مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية: إن الغارات أسفرت على مقتل جميع من كانوا على متن المركبة.

وتأتي غارات التحالف بعد سلسلة هجمات نفذتها مقاتلات التحالف دمرت من خلالها مخزن أسلحة وألغاماً للمتمردين الحوثيين في منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، مما أوقع عدداً من القتلى والجرحى.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد دمرت الطائرات مخزناً للألغام والعبوات الناسفة في منطقة "البداح"، ومستودعاً آخر للأسلحة والمتفجرات بمديرية عبس، وقصفت عربتين تقلان مقاتلين باتجاه شرق كبري "الحقوف" بمديرية مستبأ.

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