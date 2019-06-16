مستوطنون يهاجمون مواطنين وعمال بناء في تل ارميدة بالخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم الأحد، عمال بناء ومواطنين في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل.وقالت مصادر محلية: إن عدداً من مستوطني ما تسمى (رمات يشاي) و(بيت هداسا)، هاجموا تحت حماية قوات الاحتلال، عمال بناء أثناء تشييدهم جداراً قرب منزل لعائلة أبو عيشة، ما ألحق خراباً بالجدار، كما هاجموا عدداً من المواطنين من العائلات التي تقطن المنطقة، وحاولوا الاعتداء عليهم.