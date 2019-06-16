شؤون فلسطينية

محافظة الخليل: إثارة النعرات والفتن على مواقع التواصل مرفوض وخارج عن القانون

محافظة الخليل: إثارة النعرات والفتن على مواقع التواصل مرفوض وخارج عن القانون
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اكدت محافظة الخليل، مساء اليوم الاحد، ان ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من اثارة النعرات والفتن وتهديد السلم الاهلي هو عمل مرفوض وخارج عن القانون والنظام والاعراف والتقاليد.

وأضافت المحافظة في بيان رسمي وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية "ان المدعو الملقب (ابو شاهر) مطلوب للأجهزة الامنية وسيتم تقديمه الى الجهات القضائية لاخذ المقتضى القانوني بحقه.

وتابع البيان "ان مهمة فرض النظام وتطبيق مبدأ سيادة القانون وملاحقة الخارجين عن القانون هي من اختصاص الاجهزة الامنية ولن نسمح لأي كان بأخذ القانون باليد".

ودعا البيان "كافة ابناء شعبنا والعشائر التي نحترمها ونقدرها تفويت الفرص ودرء الفتن ونبذ كل الخارجين عن القانون والنظام والتمسك بالوحدة والتضامن فيما بينها وحماية مقدرات المحافظة".

كما جاء في البيان "في اطار الهجمة الشرسة التي يتعرض لها ابناء شعبنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمشاريع التآمرية التي تستهدف قضيتنا الوطنية ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي والنيل من عزيمة شعبنا فإننا في محافظة الخليل نؤكد على ان هذه المحاولات سوف تفشل وستتحطم بفعل وعي شعبنا وخاصة في هذه الظروف التي تتعرض لها محافظة الخليل من هجمة شرسة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي وخاصة استهداف البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف كما هي القدس وكل المناطق الفلسطينية.

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