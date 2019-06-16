الاحتلال يصادق على تقطيع آلاف أشجار الزيتون جنوب شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنصادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة ما بين المدخل الغربي لبلدة تقوع ومدخل قرية المنية جنوب شرق بيت لحم .وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن الامر يتضمن تقطيع الأشجار على طول امتداد 1600 متر وبعرض 50 متر أي ما مجموعه 80 دونما، حيث سيتم تقطيع حوالي ألفي شجرة زيتون معمرة بدواعٍ أمنية .يشار الى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة إجراءاتها التعسفية بحق بلدة تقوع المتمثلة بمصادرة الأرض واغلاق المداخل الرئيسية واعتقال عدد من الأطفال والشبان .