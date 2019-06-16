شؤون فلسطينية

أبو سنينة يُطلع وفداً إيطالياً على انتهاكات الاحتلال في الخليل

أبو سنينة يُطلع وفداً إيطالياً على انتهاكات الاحتلال في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأحد في مكتبه وفداً إيطالياً من مدينة جنوى، يترأسه الناشط السياسي "ماريو مارجيني" الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإيطالي في جنوى، وذلك للاطلاع على أوضاع الخليل وتعزيز سُبل التعاون المشترك في عدة مجالات، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وأطلع أبو سنينة الوفد على أوضاع الخليل، والانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، مبيناً ما أقدم عليه المستوطنون مؤخراً من استيلاء على محل تجاري وبناء بؤرة استيطانية جديدة في البلدة القديمة والسيطرة على محطة الوقود الخاصة بها.

وبحث رئيس بلدية الخليل مع الوفد سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات خاصةً التبادل التجاري من خلال القطاع الخاص، مؤكداً عمق العلاقة والصداقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والإيطالي، معرباً عن أمله بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين بلدية الخليل والمدن الإيطالية خاصة مدينة جنوى التي تربطها علاقة توأمة.

من جانبه، أبدى "مارجيني" استعداده للتعاون وربط البلدية مع المدن الإيطالية والمؤسسات المختلفة، مؤكداً أنّ علاقة التوأمة لا تقتصر على علاقات الصداقة، إنما تتعداها لتصل إلى إمكانية التبادل التجاري بين المدن، لافتاً إلى أنّ المنتجات الفلسطينية تلقى رواجاً واسعاً في الأسواق الإيطالية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من القطاع الصحي، حيث أنّ أفضل مستشفى لعلاج الأطفال موجود في جنوى.



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