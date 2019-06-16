وصول نائب السفير القطري خالد الحردان إلى قطاع غزة





فيما توقعت الصحيفة الإسرائيلية دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة في الساعات القادمة.



وتقدم قطر مشاريع عديدة لقطاع غزة والضفة الغربية، كان أخرها مبلغ480 مليون دولار، كحل جزئي للمشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية.



وشمل المبلغ 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقروض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات بواقع 21 مليون دولار شهريا، إضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع.







رام الله - دنيا الوطنوصل نائب السفير القطري محمد العمادي، خالد الحردان، مساء اليوم الأحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز".وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية عن دخل"خالد الحردان" إلى قطاع غزة عبر معبر"إيرز".