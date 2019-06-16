شاهد: أول ظهور للبشير أثناء اقتياده لنيابة مكافحة الفساد





















رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور وفيديو، نشرتها وكالة (رويترز)، لحظة نقل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الأحد، من سجنه إلى النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم.ووصل البشير مرتديا الجلباب السوداني الأبيض التقليدي ومعتمرا عمامة، إلى مكتب النيابة يرافقه موكب مؤلف من آليات عسكرية وعناصر أمنية مسلحة.وكان من اللافت، عدم وجود أصفاد على يدي الرئيس السوداني السابق.وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قد قال، السبت: "إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي".كما كشف النائب العام السوداني أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، بعد أن تمت الإطاحة به واعتقاله في يوم 11 نيسان/أبريل، عقب أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".