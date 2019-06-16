اشتية يكشف: سببان لعدم قبولنا أموال المقاصة من إسرائيل





وقال اشتية لدى استقباله اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين: "عدم قبولنا باستلام أموال المقاصة منقوصة له سببان: سياسي وقانوني، فالقبول بهذه الاقتطاعات يعني ضمنيا الاعتراف بتمويل الإرهاب، الأمر الذي سيؤدي الى مثول السلطة والبنوك أمام المحاكم"، بحس ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتابع رئيس الوزراء: "لن نستمر بالقبول في الوضع القائم، فإسرائيل تسرق أرضنا واموالنا، وتقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".









وجدد اشتية تأكيده على الرفض الفلسطيني لصفقة القرن، قائلا: "رفضنا لصفقة القرن يأتي لأن إدارة ترمب قامت بنقل السفارة إلى القدس، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتشن حربا مالية شملت تجفيف المصادر المالية لـ (أونروا)، فكيف يتم القبول بهذه الصفقة، والأمور التي قامت بها على أرض الواقع أسوأ من النص المتوقع لصفقة القرن".



وأضاف رئيس الوزراء: "كيف لإدارة ترمب التي تشن حربا مالية وسياسية على السلطة الفلسطينية، تنظيم مؤتمر المنامة والادعاء بأنه يأتي لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين".



كما أطلع اشتية ضيفه على بعض المشاريع الحيوية التي تعمل الحكومة عليها، ضمن برنامجها للنهوض بالاقتصاد، طالبا الدعم الألماني في تأسيس الكلية الجامعية للتدريب المهني، الهادفة لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل محليًا وخارجيًا من خلال برامج تدريب وتعليم مهني وتقني، تأخذ بالاعتبار المستجدات في وظائف المستقبل.

وقد بحث اشتية مع أنين، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، وذلك بحضول ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كليجز.

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، عن سبب عدم قبل القيادة الفلسطينية استيلام أموال المقاصة من الحكومة الاسرائيلية.